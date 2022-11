Mann fra Salten anklages for å ha voldtatt tre år gammel datter

NTB

En småbarnsfar i begynnelsen av 30-årene er tiltalt for å ha voldtatt sin egen dagtter da hun var to eller tre år gammel.

Ifølge tiltalen, som statsadvokat Siv Remen har tatt ut, skal mannen, ved minst en anledning, ha voldtatt datteren sin. Jenta skal ha vært to eller tre år da overgrepene skal ha skjedd, skriver Avisa Nordland.

Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart tre seksualiserte bilder av barn på PC-en. Det siste tiltalepunktet dreier seg om at han skal ha brutt besøksforbudet han var ilagt mot sin tidligere samboer etter å ha sendt meldinger til henne for snart to år siden,

Hvis mannen blir dømt, kan han risikere 21 års fengsel for grov voldtekt av barn under fjorten år.

Mannens forsvarer, Tor Haug, sier hans klient ikke erkjenner straffskyld på noen av tiltalepostene.

– Jeg syns det er for ille at man skal gå inn i så gamle saker. Når den kommer opp, er det tre år siden handlingene skal ha skjedd, sier han til Avisa Nordland.

Det er satt av to dager til behandling av saken i Salten og Lofoten tingrett i januar neste år.