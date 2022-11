Mann i 20-årene skutt og drept på Grønland i Oslo – to pågrepet

NTB

En mann i slutten av 20-årene ble skutt og drept ved Vaterlands bro på Grønland natt til søndag. To personer er pågrepet, og politiet tror det var et kriminelt oppgjør.

Mannen som ble skutt, ble først ivaretatt av helsepersonell, men erklært død på stedet etter kort tid.

– Avdøde er godt kjent av politiet fra tidligere. Han er tidligere domfelt for en rekke forhold. Vi legger til grunn at han tilhørte et kriminelt miljø. Ut fra dette mener politiet at han trolig ikke var et tilfeldig offer, sier politiinspektør Jan Eirik Thommassen.

En mann i starten av 20-årene ble få timer etter drapet søndag morgen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han satt søndag kveld i et flere timer langt avhør. Mannen nekter straffskyld.

Nok en pågripelse

Søndag kveld ble en annen mann i begynnelsen av 30-årene pågrepet og siktet for selve drapet.

– Han er kjent for politiet fra før og vi jobber med å kartlegge koblingen til avdøde og den andre siktede. Han ble pågrepet på en adresse i Oslo uten dramatikk, sier Ingebjørg Hansen, leder for drapsseksjonen i Oslo-politiet, til NTB.

Forsvarer til mannen i begynnelsen av 30-årene, advokat Tor Even Gjendem, svarer følgende da NTB ber om en kommentar sent søndag kveld:

– Det er for tidlig å kommentere saken.

Hansen sier det kan komme flere pågripelser i saken. Videobilder fra stedet viser ifølge politiet at flere var involvert. Alle som var på stedet da drapet skjedde, oppfordres til å kontakte politiet.

– Vi kan ikke utelukke det ut fra den informasjonen vi har nå, sier Hansen.

– Alle som er involvert, er kjent av politiet fra før og fra det vi vil kalle kriminelle miljøer, sier Hansen videre.

– Nekter

Mannen som først ble pågrepet, bedyrer via sin advokat at han ikke har noe med saken å gjøre.

– Han nekter enhver form for befatning med drapet, og i det ligger det også at han ikke erkjenner straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, til NTB.

Han vil ikke gå inn på hva som var tema i avhøret eller hvordan hans klient stiller seg til politiets påstand om at det dreier seg om et oppgjør i et kriminelt miljø.

– Vi registrerer hva politiet har sagt, men min klient nekter enhver befatning med denne saken her, så får politiet svare på hva de mener med det. Jeg har ingen kommentar til det, sier Ali.

Siden dokumentene i saken er klausulert, vil ikke forsvareren gå inn på om hans klient knytter seg til åstedet i tidsrommet da drapet skjedde.

Mener flere var involvert

Thomassen sier det er en alvorlig sak, og viser til at det har vært to alvorlige skyteepisoder i Oslo på kort tid.

– Den første på Furuset, hvor en person ble alvorlig skadd, og nå denne med et dødelig utfall. Begge episodene bærer preg av å være oppgjør mellom kriminelle, sier politiinspektøren.

Hansen sier at politiet foreløpig ikke ser en umiddelbar sammenheng mellom de to skyteepisodene, men at det er noe de ikke kan utelukke ennå.

Ser på tidligere hendelser

Ifølge politiet er det trolig en relasjon mellom mannen som er skutt og drept, og mannen som er pågrepet. De vil ikke si noe om hva motivet for skytingen kan være.

– Vi jobber med å få en oversikt over hva som kan være bakgrunnen, og om det er en kobling til tidligere hendelser som har skjedd. Bare i høst har det vært flere hendelser, men det er noe vi håper at etterforskningen kan avdekke, sier Hansen.

Hun sier at politiet nå jobber for å avklare om det er en eskalering i gjengmiljøet i Oslo.

Politiet fikk melding om skytingen klokken 4.18 søndag morgen.

Flere vitner har fortalt til VG at de hørte ett skudd i området like før politiet fikk meldingen.

Drapet er det ellevte i Oslo politidistrikt i år, opplyste politiet på en pressebrifing søndag.