Nok en pågripelse etter skytingen på Grønland natt til søndag

NTB

En mann i begynnelsen av 30-årene ble pågrepet i Oslo søndag kveld, siktet for drap på en mann på Grønland natt til søndag.

– Mannen er kjent for politiet fra tidligere. Han vil bli forsøkt avhørt av politiet i løpet av kvelden, opplyser Oslo-politiet i en pressemelding.

Fra før er en annen mann pågrepet og siktet i saken.

Politiet ble varslet om skytingen like ved Grønland T-banestasjon klokken 4.18 søndag. Ifølge politiet er det trolig snakk om et oppgjør i et kriminelt miljø. Videobilder fra stedet skal vise at flere personer var involvert.