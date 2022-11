Drapssiktet i Oslo nekter straffskyld

NTB

Mannen som er siktet for medvirkning til drap etter at en mann ble skutt og drept på Grønland i Oslo søndag, nekter straffskyld.

– Han nekter enhver befatning med saken og erkjenner ingen form for straffskyld, sier forsvarer Inam Ghous Ali til NTB.

En mann i slutten av 20-årene ble drept på Grønland i Oslo natt til søndag. Politiet sier det trolig var et kriminelt oppgjør og at drapsofferet ikke var tilfeldig. Videobilder antyder at flere personer var involvert, ifølge politiet.

