Aasland ber olje- og gasselskapene fortsette å lete

– Norsk sokkel har mye større attraktivitet nå. Norsk sokkel spiller en mye større, viktigere rolle for europeisk energisikkerhet enn noen gang, sier Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Les mer Lukk

NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at mulighetene i Barentshavet har forsterket seg i et lengre perspektiv. Han åpner for å lyse ut nye blokker.