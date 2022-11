NTB

Søndag formiddag fant forbipasserende en døde person ved Hindalsdammen på Vaulen i Stavanger kommune. Det er ikke mistanke om at noe kriminelt har skjedd.

– Politiet er på stedet for å foreta nødvendige undersøkelser, men per nå er det ikke opplysninger som tilsier at vedkommende har vært utsatt for en straffbar handling, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Av hensyn til pårørende ønsker de ikke å kommentere saken ytterligere.