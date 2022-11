NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Person skutt og drept på Grønland i Oslo

En person ble skutt og drept like ved Grønland T-banestasjon tidlig søndag morgen.

En person skal ha blitt sett løpende fra stedet, og politiet har store ressurser i gang for å lete etter gjerningspersonen.

Personen som ble skutt, ble først ivaretatt av helsepersonell på stedet, men erklært død etter kort tid.

Protester mot koronatiltak i flere byer i Kina

Det var lørdag kveld protester mot strenge koronatiltak i en rekke kinesiske byer, blant annet i Shanghai.

Protestene er utløst av raseriet som en brann i Xinjiang-regionen førte til. Ti mennesker mistet livet i brannen, og mange mener at strenge koronatiltak gjorde redningsarbeidet vanskeligere.

Protestene og kritikken som plutselig har oppstått, representerer et brått skifte i opinionen. Tidligere støttet folk restriksjonene, men i de siste månedene har støtten stupt.

Sivile flykter fra russisk bombing i Kherson

Sivile flyktet lørdag i strie strømmer fra russisk bombing i Kherson, bare noen uker etter at de feiret frigjøringen av byen.

Lange rekker med lastebiler, varebiler og personbiler strakte seg langs veien ut av byen, noen av dem med tilhengere for å frakte eiendeler eller husdyr.

Flere dagers intense artilleri- og rakettangrep på byen fra russiske stillinger på den andre bredden av elva Dnipro er et bittert faktum for byens borgere. Mange er glad for at byen er frigjort, men lei seg for at de må reise fra den.

Kontroll på lyngbrann i Ålesund

Brannmannskapene har fått kontroll over en lyngbrann i Skarbøvika i Ålesund. Politiet mistenker at fyrverkeri kan ha ført til brannen.

Ti boligenheter er evakuert som følge av brannen som politiet meldte om rett etter klokken 23 lørdag kveld.

Imran Khans parti trekker seg ut av folkevalgte forsamlinger

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan sier at hans parti skal trekke seg ut av alle folkevalgte forsamlinger i landet.

Khan kom med kunngjøringen da han viste seg offentlig lørdag for første gang siden han ble såret i et angrep tidligere denne måneden.

Han opplyste også at han avslutter en protestmarsj mot at han ble avsatt som statsminister for å avverge kaos i Islamabad.