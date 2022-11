Mann skutt og drept i Oslo – politiet leter etter gjerningsperson

NTB

En mann ble skutt og drept like ved Grønland T-banestasjon tidlig søndag morgen. Ingen er ennå pågrepet for skytingen.

En person skal ha blitt sett løpende fra stedet.

Mannen som ble skutt, ble først ivaretatt av helsepersonell på stedet, men erklært død etter kort tid.

– Vi har tidlig på stedet og fant en mann som var skutt og med skader som ikke var forenlig med liv, så han ble tidlig erklært død. I ettertid har vi jobbet med mye mannskap ute i området rundt Grønland/Brugata i søk etter beskrevne personer, sier politiets innsatsleder Rune Hundere til NTB.

Han sier også at politiet har grunn til å tro at gjerningspersonen har en relasjon til mannen som er skutt og drept. Han opplyser at avdøde er en mann i 20-årene.

– Vi har snakket med noen vitner, men det er ikke mange som har sett hendelsen. Vi jobber med å få kartlagt videoovervåkingen på stedet, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Krimteknikere er på stedet, og politiet har store ressurser i gang for å lete etter gjerningspersonen.

– Vi har en grei beskrivelse av vedkommende og har aktuelle kandidater som vi jobber med. Vi tror ikke det dreier seg om en tilfeldig skyting, så med tanke på det vi har av informasjon, er det ingen grunn til å tro at det er fare for publikum i området, sier Skott.

Ifølge politiet er pårørende til avdøde ikke varslet. Våpenet som ble benyttet er ikke funnet og søk pågår også etter dette.

Ifølge Avisa Oslo er Grønland stengt over Vaterland bru, og det er satt opp observasjonsposter i nærliggende områder.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 4.18 søndag morgen.