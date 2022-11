Aurora vant årets P3-pris

Aurora – her under Øyafestivalen i sommer – vant lørdag P3-prisen. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Aurora vant P3s gjeveste pris under lørdagens P3 Gull 2022. Karpe stakk av med to priser under prisutdelingens tiårsjubileum.