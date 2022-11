NTB

En bilfører er pågrepet etter at en elsparkesyklist skal ha blitt påkjørt på Sørenga i Oslo. Politiet undersøker om påkjørselen var en villet handling.

VG skrev tidligere lørdag kveld at bilisten forlot stedet før politiet kom, og at vitner har sagt at bilføreren og elsparkesyklisten kranglet før påkjørselen.

Politiet har tidligere opplyst at elsparkesyklisten ikke framstår som alvorlig skadd.