15 til 20 hus evakueres nær lyngbrann i Åfjord i Trøndelag

NTB

Et lyngområde på Roan i Åfjord kommune i Trøndelag begynte å brenne lørdag. Nå har brannen spredd seg, og kommunen har besluttet evakuering.

– Vi beslutter en evakuering i denne stund, for 15–20 hus. Så håper vi i det lengste at brannen ikke når så langt, sier rådmann i Åfjord kommune Per Johansen til NTB ved 18-tiden.

Boligene som blir evakuert, ligger i Myrliveien på Hongsand, i Åfjord kommune.

Johansen sier det kan bli aktuelt å evakuere flere, avhengig av hvordan brannen sprer seg.

Brannmester Jostein Tangen, ved 110-sentralen i Midt-Norge, anslo til Adresseavisen at området at området som brant, var ett til to mål ved 17-tiden. Nå sier han at brannen har spredd seg betydelig.

– Brannen er ikke under kontroll. Akkurat nå er vi litt usikker på omfanget, men den har spredd seg og blitt atskillig større siden da. Det er veldig tørt i området og vind. Kombinasjonen gjør at brannen sprer seg fortere, sier Tangen til NTB ved 18.30-tiden.

Han sier brannvesenet jobber sammen med sivilforsvaret og Røde Kors for å begrense spredningen av brannen.