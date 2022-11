Domstolsledere sendte bekymringsmelding til Stortinget

NTB

De norske domstolslederne mener regjeringens budsjettforslag vil svekke domstolenes uavhengighet, skriver de i et brev til Stortinget.

Rett24 skriver at budsjettsituasjonen ble tema på årets siste domstolsledermøte i Oslo. Domstoladministrasjonens beregninger tilsier at det justert for prisstigningen blir et kutt på 100 millioner i domstolenes budsjett neste år hvis regjeringens forslag til statsbudsjett blir stående.

Domstolslederne sender derfor et felles brev til Stortinget og argumenterer med at budsjettet vil «svekke domstolenes uavhengighet som den tredje statsmakt og vil kunne føre til redusert effektivitet og kvalitet i våre avgjørelser».

Det er oppdelingen i flere budsjettkapitler og detaljstyring av bestemte kostnader, som forslaget om å redusere utgiftene til dommerfullmektiger i tingrettene med 18 millioner kroner, domstolslederne trekker fram. Kuttene gjør at digitaliseringen stopper opp, bemanningen reduseres og at det blir vanskelig å ha forsvarlig drift på flere av rettsstedene, mener de.

Det forhandles nå om budsjettet mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.