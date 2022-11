Den siste Linge-soldaten har gått bort – August Rathke (96) er død

August Rathke sang på regjeringens lunsj for krigsseilere, veteraner og tidsvitner fra 2. verdenskrig i Operaen i Oslo i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Motstandsmannen og politikeren August Petro Theodor Olsen Rathke døde fredag kveld, 96 år gammel. Han var den siste gjenlevende Kompani Linge-soldaten.

Rathke sovnet stille inn med de nærmeste rundt seg på Engen sykehjem i Bergen fredag kveld, opplyser sønnen, Lars Rathke, til NTB.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at et kapittel i norsk krigshistorie nå lukkes.

– Vi har mottatt meldingen om hans bortgang med sorg. Nå er den siste soldaten fra Kompani Linge borte. Med det lukkes et kapittel i norsk krigshistorie. Vi minnes Kompani Linge og deres innsats i takknemlighet. Jeg kondolerer, og mine tanker går til hans nærmeste, sier Gram til NTB.

August Rathke var leder for den kommunistiske ungdomsbevegelsen i Bergen-området og redaktør for NKPs illegale avis Fortroppen. 24. januar 1945 flyktet han til Storbritannia da han var ettersøkt av Gestapo. Der ble han innrullert i Kompani Linge som 19-åring.

I fjor skrev Forsvarets Forum og Bergens Tidende at Rathke var den siste gjenlevende Kompani Linge-soldaten. Da hadde Erling Lorentzen og Asbjørn Fjeld gått bort med kort tids mellomrom.

Den siste gjenlevende i Kompani Linge, August Rathke, i samtale med kronprins Haakon og daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) under regjeringens lunsj for krigsseilere, veteraner og tidsvitner fra 2. verdenskrig i Operaen i Oslo i august i fjor.

– En måtte bli den siste

– Det er jo vemodig. Særlig fordi vi hadde en veldig sterk veteranorganisasjon, sa Rathke til Forsvarets Forum.

– Etter krigen fikk jeg et nært forhold til mange store personligheter som var med i Kompani Linge. En måtte bli den siste. Det ble meg. Det er vemodig, sa han til BT.

Rathke fremhevet kameratskapet i Kompani Linge som unikt.

August Rathke nummer to fra høyre under et besøk i London i 2015 med krigsveteranene Erling Lorentzen, Richard Zeiner-Henriksen, Joachim Rønneberg og Ragnar Ulstein.

Etter krigen ble Rathke med i Norges Kommunistiske Ungdomsforbund og senere aktiv i Arbeiderpartiet. Han satt flere perioder i Bergen bystyre og formannskap og var medlem av Hordaland fylkesting, der han ledet Ap-gruppa. Rathke ble utnevnt til æresmedlem i Arbeiderpartiet.

Fra 1975 var krigsveteranen redaktør av Lingeavisen.

Advarte mot å glemme historien

I intervjuet med Forsvarets Forum i fjor understreket Rathke at det var ideologien som lå bak andre verdenskrig som skremte ham mest.

– Andre verdenskrig var en ideologisk krig og ikke bare et spørsmål om gammeldags erobring av landområder og makt. Den var et spørsmål om å innføre et helt nytt livssyn i den mest utviklede delen av Europa. Det var en utrolig revolusjon som fant sted i kulturlandet Tyskland og som truet hele verden, sa han.

20 års jubileet for frigjøringen av Norge ble markert med et stort arrangement på Bislett stadion i 1965. Her defilerer krigsveteraner fra Kompani Linge inn på stadion. Kong Olav og Kronprins Harald hilser veteranene.

Rathke advarte mot hva som kan skje hvis ungdommen glemmer historien.

– Deler av den ideologien som vi kjempet mot den gangen, lever fremdeles. Når det utrolige skjedde den gangen for 80 år siden, kan man være redd for at også noe nytt utrolig kan skje. Så kampen for å opplyse om krigstiden og nazismen, den er vi nødt til å holde levende, sier sa han.

Rathke ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv og flere norske og britiske utmerkelser. I 2015 fikk han regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig.