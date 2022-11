NTB

Et tog sperret sporet mellom Nationaltheatret og Oslo S og førte til forsinkelser og innstillinger lørdag formiddag.

I 10-30-tiden meldte Bane Nor at toget er fjernet, men de opplyser at reisende må regne med forsinkelser, ifølge VG.

Flytoget og Vys ruter L1, L12, L13, L14 Asker – Kongsvinger, R10 og R11 var berørt.