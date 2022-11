Giske-ledet lokallag bekymrer Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er bekymret for at veksten til Trond Giskes lokallag i Trondheim utvanner partiets andre lokallag. Mesteparten av de nye medlemmene bor nemlig ikke i Trøndelag, og flere har meldt overgang fra andre lokallag. Foto: Ketil Bjærke / NTB

NTB

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er bekymret over veksten til Trond Giskes lokallag i Trondheim.

Mens moderpartiet stuper og stuper på målingene, opplever Trond Giskes nye lokallag Nidaros medlemsvekst av en annen verden, skriver Aftenposten.

På ett år har lokallaget vokst fra 16 medlemmer til å bli Arbeiderpartiets største lag med over 2000 medlemmer. Veksten bekymrer Johansen fordi den hovedsakelig består av medlemmer som bor utenfor Trøndelag, inkludert Giske selv. Flere har også meldt seg ut av andre lokallag og inn i Nidaros-laget.

– Det må jo ikke bli slik at det drenerer andre lokallag rundt i Norge for personer, som da blir støttemedlemmer til et lag. Det vil være uheldig for de lagene som da taper aktivitet og personer. Vi trenger desperat folk som vil gjøre en innsats lokalt, sier Johansen.

Trond Giske skriver i en SMS til Aftenposten at Johansen bekymrer seg unødig: «90 prosent av medlemmene våre er nyinnmeldte, så vi tapper ikke andre lag, men bidrar med masse nye folk til AP», skriver han.

Den sterke veksten til Nidaros har ført til en debatt om Giske kan gjøre comeback i rikspolitikken, men byrådslederen i Oslo ønsker ikke å kommentere dette temaet.

– Det tenker jeg ingenting om. Det er demokratiet som avgjør hvor folk er, sier han.