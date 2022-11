Forsvarssjefen sier nei til nye stridsvogner – høster kritikk

NTB

I fjor godkjente Stortinget innkjøp av nye stridsvogner til Forsvaret. Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen ønsker å stanse innkjøpet. Det vekker reaksjoner.

Ifølge Dagens Næringsliv torsdag har forsvarssjefen gitt regjeringen råd om å stanse kjøpet og heller satse på nye helikoptre og langtrekkende våpen.

Ifølge avisa er rådet gitt «fra forsvarssjefen som person» – ikke fra Forsvaret som organisasjon.

– Jeg er skuffet over forsvarssjefen. Han har ikke involvert organisasjonene i denne debatten internt før han ga sitt råd til regjeringen. Jeg hadde forventet at han kontaktet oss, og jeg mener han bryter både det som er god skikk, men også at det er et brudd på hovedavtalen, sier leder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund til Klassekampen.

Han viser til bestemmelsen om at ansatte skal involveres i saker som berører dem. Han mener framgangsmåten i saken er egnet til å svekke forsvarssjefens tillit i hele Forsvaret.

Stortinget godkjente investeringen på 19 milliarder kroner i desember i fjor, og valget står mellom sørkoreanske K2 Black Panther og tyske Leopard 2A7.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var også raskt ute overfor Dagens Næringsliv og understreket at «prosessen går videre i tråd med den framtidsplanen som er lagt.»

I en kommentar til Klassekampen fra forsvarssjefen, sendt via Forsvarets kommunikasjonsavdeling, heter det kort: «Det stemmer at jeg har gitt en anbefaling. Jeg tar den videre dialogen med regjeringen».