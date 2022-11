Espen Nakstad med klar oppfordring før ny corona-bølge

Disse grepene alene vil ifølge Nakstad over tid begrense presset på helsevesenet og bidra til at sykefraværet ikke skyter i været.

Inngripende tiltak fra regjeringen, som vi så flere av i 2020 og 2021, tror ikke Nakstad vil være aktuelt, med mindre situasjonen endrer seg dramatisk.

En ny coronabølge er i gang i Norge, og belastningen på sykehusene fremover kan bli stor, om man skal tro FHIs spådom. De ber helseinstitusjonene om å ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær.

Det er omikronvarianten BA. 5 og dens undergrupper som har dominert både i Norge og Europa etter sommeren, men den siste tiden har en ny variant av Omikron, BF. 7, vært på fremmarsj.

BF. 7-varianten har stadig større evne til å omgå immunitet. Det er denne varianten som nå utgjør flertallet av påviste coronavirus i Norge.

– Det kan ikke utelukkes økning i epidemien igjen med disse nyere variantene, men virusene i seg selv ventes ikke å gi mer alvorlig sykdom, skriver FHI i sin nyeste ukerapport.

Klare oppfordringer

Siden høsten har antallet corona-innleggelser på norske sykehus økt, og nå legges omtrent 200 nye coronasyke inn hver uke. Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er innleggelsene fortsatt på halvparten av nivået under smittetoppen i sommer, men likevel et vedvarende høyt nivå når man ser pandemien under ett.

Julebordsesongen er i gang, og i tiden som kommer venter både juletrefester, juleverksteder og andre samlinger både på jobb, skole og fritid. I lys av dette, kommer Nakstad med noen klare oppfordringer inn mot julen, selv om han ikke tror de øvrige aktivitetene vil bety så mye for smittespredningen i samfunnet.

– Slik utviklingen er nå, blir de viktigste tiltakene denne høsten vaksinering mot både covid-19 og influensa, samt råd om å være hjemme ved sykdom, sier han til VG.

Tiltakene: Ikke det viktigste

Disse grepene alene vil ifølge Nakstad over tid begrense presset på helsevesenet og bidra til at sykefraværet ikke skyter i været.

– Men det er som alltid etterlevelsen av tiltak, ikke tiltakene i seg selv, som er det viktigste. Hvis vi alle passer på å holde oss hjemme ved luftveissykdom, spesielt når vi mistenker covid-19, vil behovet for forsterkede tiltak i vinter bli mindre, sier han.

Inngripende tiltak fra regjeringen, som vi så flere av i 2020 og 2021, tror ikke Nakstad vil være aktuelt, med mindre situasjonen endrer seg dramatisk.