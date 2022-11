Rødt, SV og Ap åpner for å endre reglene for lakse-permittering

NTB

Rødt, SV og Arbeiderpartiet vil endre permitteringsreglene for laksenæringen, slik at det koster mer å permittere. Senterpartiet mener tidspunktet er feil.

– Når vi ser på utviklingene og at permitteringer i næringen skjer meget systematisk over mange år må vi også se på om dagens regelverk bør tilpasses, sier fiskeripolitisk talsperson i Ap, Karianne B. Bråthen, til E24.

Nestleder i SV Kirsti Bergsø har også sagt at de er åpne for å gjøre endringer, men vil diskutere det nærmere med fagbevegelsen. Geir Jørgensen i Rødt går hakket lenger, og sier partiet er klare til å stemme for en ny og mer rettferdig ordning.

I de fleste næringer må arbeidsgiver betale lønn til permitterte ansatte de første 15 dagene, men særregler gjør at det ikke er sånn for fiskeforedlingsbedrifter. Forbundssekretær i fagforeningen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har tidligere sagt til E24 at særreglene egentlig er laget for bedrifter som er avhengige av fangst.

Sp-nestor Per Olaf Lundteigen mener det er feil tidspunkt for å gjøre en slik endring.

– Nå har det blitt fokus på fiskeforedling og lønnsomheten av det. Da er det ikke grunn til å ta ut et element uten å se alt i sammenheng, sier han til E24.