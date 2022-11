Tiltalen for Frogner-drapet snart klar – saken trolig for retten før påske

NTB

Drapet på Fevziye Kaya Sørebø (51|) i Tostrups gate på Frogner i Oslo i fjor vår, kommer mest sannsynlig for retten før påske. Tiltalen er rett rundt hjørnet.

Tiltalen mot 41-åringen som drepte Fevziye Kaya Sørebø (51) 28. april i fjor, blir tatt ut i nærmeste framtid, framgår det av den siste fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett. Mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet bare ti minutter etter at drapsalarmen gikk på Oslos beste vestkant.

Retten mener derfor at «hovedforhandling vil kunne ha oppstart før påske 2023».

– Det foreligger ingen tiltalebeslutning i saken ennå, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås til NTB. Hun har ingen øvrige kommentarer nå.

Den tiltalte bærumsmannen erkjenner straffskyld for drapet. Torsdag ble han fengslet i ytterligere åtte uker, blant annet av hensyn til allmennhetens rettsfølelse.

Dømt i sivil sak

Han er erklært strafferettslig tilregnelig etter å ha blitt undersøkt av rettspsykiatrisk sakkyndige, ifølge en fengslingskjennelse fra i sommer.

Sørebø ble skutt og drept i Tostrups gate på Frogner i Oslo. Ifølge vitner ble hun skutt i en bil og hentet ut derfra av politiet, som forsøkte gjenoppliving.

Hovedteorien er at motivet springer ut av en sivil tvist mellom tiltalte og Sørebø knyttet til et boligprosjekt, der tiltalte var prosjektleder og rådgiver. I desember 2020 ble tiltalte dømt til å betale 11,8 millioner til drapsofferet, som hadde saksøkt ham for uaktsom rådgiving og utførelse av prosjektlederoppdraget.

Truffet av flere skudd

Mannen ble i pågrepet i bilen sin, kjørende på E18 sørover, uten dramatikk bare ti minutter etter at den første meldingen om drapet kom inn til Oslo-politiet. Det ble da sikret et skytevåpen som politiet tror er drapsvåpenet.

Politiet har bekreftet at kvinnen ble truffet av flere skudd, men har ikke ønsket å tallfeste hvor mange. Vitner TV 2 har snakket med, har sagt at de hørte mellom tre og sju skudd bli avfyrt.

Oslo tingrett poengterer i sin siste fengslingskjennelse at de øvrige bevisene i saken underbygger tiltaltes erkjennelse.

Mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, har ikke besvart NTBs henvendelse fredag kveld.