Forskningsrådet kutter 80–100 årsverk

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit håper at de planlagte kuttene lar seg gjennomføre med frivillige sluttpakker.

NTB

Fredag fikk de ansatte i Forskningsrådet beskjed om at rundt hver femte stilling vil forsvinne til neste år, på grunn av kutt i statsbudsjettet.

I forslaget til statsbudsjettet har nemlig regjeringen kuttet 62,8 millioner i forskningsrådets virksomhetsbudsjett, skriver Khrono.

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit opplyser at de håper kuttet kan gjennomføres gjennom frivillige sluttpakker.

– Alle ansatte vil få mulighet til å søke sluttpakke, og så vil det bli gjort en helhetlig ledelsesvurdering av hvem som får innvilget søknaden. Deretter vil vi, dersom det er nødvendig, gjennomføre en styrt nedbemanning, skriver hun i en epost til Khrono.

Fredag kunngjorde minister for høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) at forskningsrådet får 1,6 milliarder kroner for å slette gjelden sin. Milliard-tildelingen skal imidlertid gå til forskningsprosjekter, og ikke til driften av forskningsrådet.

Kuttet i det foreslåtte statsbudsjettet for neste år kommer på toppen av et kutt i årets budsjett, på 40 millioner.