Mann får coronahotell-anke behandlet i Høyesterett

En svensk mann bosatt i Norge ble dømt til 24.000 kroner i bot da han i mai i fjor gjennomførte coronakarantene hjemme framfor på hotell. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

En svensk statsborger som i lagmannsretten ble dømt for å ha tatt coronakarantenen hjemme i stedet for på hotell, får saken sin prøvd for Høyesterett.