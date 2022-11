Flyr-sjefen går av

NTB

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid går av med øyeblikkelig virkning og erstattes av selskapets finansdirektør Brede Huser.

Det varsler selskapet i en pressemelding.

– Det har vært et privilegium å få være med å bygge dette fantastiske flyselskapet sammen med bransjens beste folk. Flyr går nå over i en ny fase og jeg har kommet til den tunge beslutningen at det er naturlig for meg å gi stafettpinnen videre, sier Frislid.

– Tonje har gjort en formidabel jobb med å bygge en kultur som ivaretar kundene og de ansatte, samt bygget en merkevare som har blitt godt kjent og godt likt. Jeg vil takke Tonje for den solide jobben hun har gjort og ønsker henne lykke til videre, sier Flyr-styreleder Erik G. Braathen.

Hatt problemer

Flyr har vært i store problemer den siste tiden og var truet av konkurs.

– Selskapet går nå inn i en ny fase der det blir avgjørende å styrke selskapets finansielle situasjon. Brede Huser har bred og helhetlig innsikt i selskapet og har den nødvendige gjennomføringskraften vi trenger når selskapet går inn i neste fase, sier Braathen.

Ble reddet

Huser tar over som administrerende direktør med umiddelbar virkning. Han beholder inntil videre også jobben som finansdirektør i selskapet.

– Det har vært både inspirerende og lærerikt å jobbe sammen med Tonje, og framover skal vi beholde den gode kulturen og vennlige servicen vi er kjent for. Jeg ser fram til å jobbe sammen med resten av ledergruppa og alle andre kolleger i Flyr for å bygge framtidas flyselskap, sier Huser.

Frislid ledet selskapet fra oppstarten i 2021 fram til hun fredag trakk seg.

Flyr ble reddet da aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling i midten av november stemte for en redningsplan som skulle sikre selskapet 700 millioner kroner i friske midler.