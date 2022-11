Borten Moe erklært uønsket ved universitet: – Pubertal uttrykksform

NTB

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ble av Studentparlamentet torsdag erklært uønsket ved Universitetet i Oslo. Moe mener dette er en pubertal uttrykksform.

Årsaken til at forsknings- og høyere utdanningsministeren er erklært ønsket er blant annet at studentene ikke føler seg prioritert.

– Dette synes jeg er en litt pubertal uttrykksform, sier Borten Moe i en epost til NTB.

Han sier han ønsker å invitere seg selv til studentparlamentet, gjerne ved første anledning.

– Jeg ønsker å ha en god dialog med alle, og det inkluderer selvsagt studentene, sier utdanningsministeren.

Han sier videre at regjeringen er nødt til å prioritere.

– For tiden står samfunnet overfor store utfordringer. Vi har en verdensøkonomi på vei ut av pandemi og en krig i Europa som slår inn i realøkonomien for alle, også for studentene. Forrige regjering kunne bevilge seg ut av problemene ved å ta av oljepengene. Det kan vi ikke nå, vi er nødt til å prioritere.