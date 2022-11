NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 25. november.

Trump saksøkes på ny av kvinne som anklager ham for voldtekt



En tidligere journalist som anklager USAs ekspresident Donald Trump for å ha voldtatt henne på 1990-tallet, reise et nytt søksmål mot ham torsdag.

Et ettårsvindu der ofre for seksualforbrytelser kan saksøke overgripere også etter at saken er foreldet, åpnet i New York torsdag. Det nye søksmålet ble reist like etter. Hun ber om oppreisning for overfall og injurier.

Det er 78 år gamle E. Jean Carroll, tidligere TV-vert og journalist i Elle og Playboy, som anklager Trump for å ha voldtatt henne i et prøverom i en klesbutikk på 1990-tallet, noe Trump nekter for.

Hetebølgene i Europa kan ha krevd tusenvis av liv



Sommeren i Europa i år var den varmeste noensinne. Det førte trolig til en overdødelighet på mer enn 20.000 dødsfall, viser tall fra flere land.

I Frankrike anslås det at overdødeligheten var på 10.000 dødsfall i varmen i sommer. En firedel av dem inntraff under de tre hetebølgene, går det fram av tall fra helsemyndigheten SPF. I de hardest rammede regionene var overdødeligheten på mer enn 20 prosent. I både Tyskland og Spania regnes overdødeligheten tilknyttet varmen på drøyt 4.500 mennesker, mens den knyttes til rundt 3.200 dødsfall i England og Wales.

Forsvarsministeren vil ikke droppe nye stridsvogner

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier prosessen med å skaffe stridsvogner til hæren går videre som planlagt til tross for motstand fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Ifølge Dagens Næringsliv har han kommet med en tilråding til forsvarsministeren om å si nei til anskaffelse av stridsvogner.

– Regjeringen planlegger for anskaffelse av stridsvogner. Prosessen går videre i tråd med den fremtidsplanen som er lagt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Britiske sykepleiere slutter seg til streik

Sykepleiere i store deler av Storbritannia slutter seg til to proteststreiker i desember. Dette blir fagforeningens første streik i dens 106 år lange historie. Det har vært flere streiker i Storbritannia i år, der skyhøy prisvekst og levekostnader har gjort at arbeidstakere i en rekke sektorer krever høyere lønn.

Ansatte streiker 15. og 20. desember, opplyser fagforeningen Royal College of Nursing (RCN), som sier at regjeringen har avvist et tilbud om forhandlinger.

– Sykehusansatte har fått nok av å bli tatt for gitt, nok av dårlig lønn og utrygge bemanningsnivåer, nok av å ikke være i stand til å tilby pasientene den pleien de fortjener, sier RCN-leder Pat Cullen.

Bodø-lærer dømt for seksualiserte meldinger til elev

En lærer i Bodø er dømt for å ha sendt seksualiserte meldinger til en 17 år gammel jente han underviste. Salten og Lofoten tingrett mener det er straffeskjerpende at mannen var jentas lærer på tidspunktet meldingene ble sendt, skriver Avisa Nordland.

I formildende retning legger retten vekt på at «dialogen framstår gjensidig». Mannen erkjente straffskyld allerede i første avhør og saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Straffen ble 30 dagers betinget fengsel.