Åsane-drapet: Dømt 30-åring anker – mener 17 år er for strengt

Den 30 år gamle mannen som 11. november ble dømt til 17 års fengsel for å ha drept Sunniva Borgen (23) i Åsane i Bergen i fjor, anker straffutmålingen.

Hordaland tingrett mente det var flere skjerpende omstendigheter ved drapet på 23-åringen og ga 30-åringen ett år strengere straff enn det påtalemyndigheten ba om.

Torbjørn Sognefest, 30-åringens forsvarer, skriver i en SMS til Bergens Tidende torsdag kveld at straffutmålingen ankes, en «avgrenset anke».

#8211; Straffen som tingretten utmålte, er slik vi ser det ikke i samsvar med rettspraksis, skriver Sognefest.

#8211; Om det skal etableres et nytt straffenivå for drap i Norge, bør dette skje etter signal fra enten lovgiver eller Høyesterett, skriver han.

Retten la i dommen vekt på at tiltalte forlot Borgen mens hun ennå var i live, unnlot å kontakte AMK, samt at han vanskeliggjorde etterforskningen i startfasen. Den tiltalte erkjente straffskyld for drapet.