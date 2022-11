Hammerfest-søket: – Politiet har ikke gjort funn etter savnet 23-åring

NTB

Etter to dager med søk etter en savnet 23-åring i Hammerfest, har politiet ikke gjort funn.

– Vi mener fortsatt at han er utsatt for en kriminell handling, og at denne handlingen er forsøkt skjult, sa etterforskningsleder Torstein Pettersen på en pressekonferanse i Hammerfest torsdag ettermiddag.

Han konstaterte at det ikke er gjort funn i det avgrensede området det er gravd i utenfor Vår Energi Arena i Hammerfest, til tross for opplysninger som var håndfaste nok til at politiet satte i gang søk på bakgrunn av dem.

Området var på forhånd undersøkt med teknisk utstyr, som indikerte at noe lå i grunnen, og en kriminalsøkshund markerte også i området tidligere i høst, opplyste Pettersen.

Savnet i to år

Den savnede mannen er ikke blitt sett siden 18. desember for to år siden. Han ble meldt savnet av familien 6. januar i fjor.

– Vi trekker oss nå tilbake for å gjennomgå det innhentede etterforskningsmaterialet på nytt før vi bestemmer oss for det videre arbeidet. At vi stopper søket, betyr ikke på noen måte at vi stopper etterforskningen. Den pågår med full styrke, understreker etterforskningslederen.

Blant annet tar politiet nye avhør i saken – både av personer som er avhørt tidligere, og nye vitner.

Flere tips

– Vi vil også etterforskere eventuell medvirkning til handlingen, samt forsøk på å bidra til å ødelegge bevis og ødelegge spor som kan ha betydning som bevis, sier Pettersen.

Politiet fått flere tips om hva som kan ha skjedd med den savnede mannen, og har informasjon om mulige observasjoner både lokalt i Hammerfest, i Alta og i Oslo, ifølge iFinnmark.

Politiet fikk kun inn ett tips etter at «Åsted Norge» på TV 2 i april tok opp forsvinningsgåten i Hammerfest, der savnede har vært savnet siden desember 2020, skriver lokalavisen.