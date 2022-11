Mann tiltalt for mordbrann – ett år etter blokkbrannen i Bærum

Minst fire leiligheter ble totalskadd i blokkbrannen på Rykkinn i Bærum for et år siden. Beboere i 39 leiligheter måtte evakueres. Ingen ble skadd.

NTB

Etterforskningen av blokkbrannen på Rykkinn i Bærum i fjor har tatt ett år. Nå er en mann i 30-årene tiltalt for mordbrann.

– Vi har gode holdepunkter for at brannen er påsatt, og at det er siktede som har tent på. En sakkyndigrapport fra Kripos konkluderer også med at brannen er påsatt, sier etterforsker Terje Trovum på Bærum politistasjon til Budstikka.

Til sammen 58 personer måtte evakuere 39 leiligheter da det brøt ut brann i blokka morgenen 9. oktober i fjor. Fire av leilighetene ble vurdert som totalskadd da brannen var slukket.

Mannen i 30-årene er tiltalt for «framkalling av fare for allmennheten», paragrafen som tilsvarer mordbrannparagrafen i den gamle straffeloven, samt for skadeverk.