Spionsiktet russer vil begjære seg løslatt

Den spionsiktede gjesteforskeren PST mener er en russisk spion, vil fredag begjære seg løslatt. – Det begrunnes med at vi bestrider mistankegrunnlaget, sier hans forsvarer, advokat Marijana Lozic.

Mannen er i Norge med et brasiliansk pass under navnet José Assis Giammaria (37), men politiet mener han er en russisk borger med navn Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44).

44-åringen erkjenner ikke straffskyld. Han samtykket likevel i å bli varetektsfengslet i fire uker da han ble pågrepet i oktober. Det endrer seg nå, skriver Aftenposten.

Når fengslingen av mannen skal forlenges fredag, vil han begjære seg løslatt. Han samtykker ikke til videre fengsling.

– Det begrunnes med at vi bestrider mistankegrunnlaget, det vil si at det foreligger skjellig grunn til mistanke for overtredelse av paragraf 121, sier hans forsvarer, advokat Marijana Lozic.

Paragrafen omfatter spionasje mot statshemmeligheter. Politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa til NTB i oktober at de har en avmålt optimisme om hvorvidt paragrafen er dekkende i denne saken.

– Paragraf 121 har klare røtter i den gamle spionbestemmelsen, det var snakk om dokumenter og så videre, en klassisk Treholt-problematikk. Man blir tatt med kofferten full av hemmelige dokumenter. Sånn er det ikke lenger, sa Blom.

Fengslingsmøtet vil gå som kontorforretning uten at partene er til stede. Etter det Aftenposten kjenner til, vil PST be om at mannen varetektsfengsles i fire nye uker.

Siktede har så langt ikke ønsket å bli avhørt av politiet.

– Han har benyttet seg av sin rett til ikke å forklare seg. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier forsvareren.