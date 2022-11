Mann så haikende jente med lyst, krøllete hår kvelden da Birgitte Tengs ble drept

NTB

En mann så en haikende tenåringsjente med lignende hår som Birgitte Tengs i Kopervik på drapskvelden. Men mannen mener jenta ikke hadde like klær som Tengs.

Mannen kom kjørende inn i Kopervik sentrum rundt klokken 0.10 den 6. mai da han så en jente som sto og haiket utenfor Skoringen i enden av gågata.

– Hun jeg så, hadde langt, lyst, krøllete hår, sier mannen under sin vitneforklaring i Tengs-rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett torsdag.

8. mai samme år tipset han politiet om observasjonen, etter at Tengs ble funnet drept morgenen etter observasjonen.

Det er kjent at Tengs var i Kopervik sentrum rundt midnatt denne dagen, men det er ikke kjent hvordan hun kom seg til stedet der hun ble funnet drept ved Gamle Sundvegen.

Mannen så også i bakspeilet at en grå bil kjørte mot jenta, men han så ikke om den stoppet.

Mannen mener at jenta han så, må ha vært under 20 år. Han tror også at håret til jenta han så, var mer krøllete enn det han har sett på bilder at Tengs hadde. I tillegg mener han at hun ikke hadde på seg kjole og en hvit hettejakke, slik Tengs hadde da hun ble drept.

– Hun jeg så, hadde bukse og jakke, sier mannen i tingretten.