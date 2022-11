Mange trodde de så en haikende jente med lyst, krøllete hår kvelden da Birgitte Tengs ble drept

NTB

At minner er ferskvare, ble tydelig da flere vitner torsdag vitnet i retten om observasjoner i Kopervik kvelden før Birgitte Tengs ble drept i 1995.

– Det er 27 år siden. Jeg har lest bøker og sett filmer, og fortalt om dette til unger og alt, så hva som er sant eller ikke, er ikke godt å si, svarte et av vitnene da han vitnet i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

– Men som jeg husker det, så jeg Birgitte stå alene ved Skoringen i Kopervik den kvelden, sa mannen

Aktor leste høyt fra forklaringen han hadde avgitt da han ble avhørt for 27 år siden. Da forklarte han at han hadde sett Birgitte stå og haike på det aktuelle stedet.

Slik husket han det imidlertid ikke nå.

– Jeg så Birgitte alene ved Skoringen. Om hun ventet på noen eller om hun bare sto der, vet jeg ikke, sa mannen

Så to i en bil

– Minnet om akkurat denne kvelden er ganske vagt, men så har jeg vitnet i to rettssaker og vært med i en dokumentar som ble laget i 2017, så minnet mitt har blitt holdt litt ved like, sa et annet av vitnene.

Han var elev på folkehøyskolen i Kopervik i 1995 og var ute på en sen kveldstur på den lite trafikkerte Øygardsveien da en bil med to personer inni kom forbi noe etter midnatt til lørdag 6. mai.

I avhør forklarte mannen at han hadde sett en langhåret mann inne bilen og det som muligens var en kvinne med langt hår.

Birgitte Tengs Karmøy 20221106. Del av Gamle Sundsvei hvor bilen som Birgitte Tengs satt på med kjørte. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Mistenker 52-åringen

Det er kjent at Birgitte Tengs var i Kopervik sentrum rundt midnatt denne dagen, men det er ikke kjent hvordan hun kom seg til stedet der hun ble funnet drept ved Gamle Sundvegen.

Påtalemyndighetens mener at 17-åringen kan ha haiket hjem fra Kopervik en stund etter midnatt. Den tiltalte 52-åringen var avholdsmann og hadde en lysegrønn Opel Ascona som har ofte hadde plukket opp haikere på Karmøy med. Han nekter imidlertid for at han var innom Kopervik sentrum den aktuelle natta, og at han kjørte med Birgitte ut mot Sund hvor hun bodde.

Fredag kveld den 5. mai var det mange ungdommer i sentrum av Kopervik. Mange var under 18 år og dermed for unge til å komme inn de fleste av utestedene. I gågata var det mange mennesker, og mange som kjente Birgitte Tengs eller visste hvem hun var, så henne da hun kom dit etter å ha vært på en fest i Avaldsnes tidligere på kvelden.

Men mange av vitnene var påvirket av alkohol eller satt i biler som bare kjørte gjennom sentrum.

Minnesteinen på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept like ved Gamle Sundsvei i mai 1995.

Krøllete hår

En mann så en haikende tenåringsjente med lignende hår som Birgitte, men mannen mener jenta ikke hadde like klær som Tengs. Mannen kom kjørende inn i Kopervik sentrum rundt klokken 0.10 da han så en jente som sto og haiket utenfor Skoringen i enden av gågata.

– Hun jeg så, hadde langt, lyst, krøllete hår, sier mannen under sin vitneforklaring i Tengs-rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett torsdag.

8. mai samme år tipset han politiet om observasjonen, etter at Tengs ble funnet drept morgenen etter observasjonen.

Mannen så også i bakspeilet at en grå bil kjørte mot jenta, men han så ikke om den stoppet.

Mannen mener at jenta han så, må ha vært under 20 år. Han tror også at håret til jenta han så, var mer krøllete enn det han har sett på bilder at Tengs hadde. I tillegg mener han at hun ikke hadde på seg kjole og en hvit hettejakke, slik Tengs hadde da hun ble drept.

– Hun jeg så, hadde bukse og jakke, sier mannen i tingretten.