Fristen for å sende julegaver til utlandet nærmer seg

Aller siste frist for å sende pakker til utlandet er 16. desember. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

For de fleste land i Europa er fristen for å sende julegaver i midten av desember, men for land utenfor Europa er fristen mellom 25. og 29. november.