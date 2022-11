Politiet avslutter søk etter savnet mann i Hammerfest – ikke gjort funn

NTB

Politiet avslutter gravearbeidene ved en idrettshall i Hammerfest i søket etter en mann som har vært savnet i snart to år.

Politiet avsluttet onsdagens søk ved 21-tiden, opplyser politiet i Finnmark.

– Det er ikke gjort funn eller noe som knyttes til saken, men vi kommer til å fortsette søket i morgen, sier Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Politiet tror mannen det søkes etter, ble utsatt for noe kriminelt.

– Vår hovedhypotese er at han har vært utsatt for en kriminell handling som er forsøkt skjult. Dette har vært en av flere hypoteser helt siden han ble meldt savnet av familien 6. januar 2021, sa Pettersen tidligere onsdag.

Den siste sikre observasjonen var 18. desember 2020. Pettersen sier at dersom noen har opplysninger om hva som skjedde med mannen, så er det ikke for sent å ta kontakt med politiet.

Gravearbeidene startet på bakgrunn av informasjon politiet hadde om at det ligger noe i bakken på et spesifikt område rundt en nyoppført idrettshall i Hammerfest.

– Vi kan ikke være sikre på det, men kan heller ikke leve med uvissheten. Derfor har vi tatt en beslutning om å grave her, sa Pettersen da de informerte om søket onsdag ettermiddag.