Norge har levert våpen for over en milliard kroner til Qatar i år

NTB

Qatar har blitt en av de største mottakerne av norske våpen de siste årene. Hittil i 2022 har Norge solgt våpen for over 1,3 milliarder kroner til ørkenstaten.

Det skriver avisen Vårt Land , som viser til tall fra SSB.

Bakgrunnen for det storstilte salget er en avtale fra 2019 hvor våpenprodusenten Kongsberg forpliktet seg til å levere luftvernsystemet Nasams-2 som del av en større avtale mellom den amerikanske samarbeidspartneren Raytheon og Qatar.

Ifølge Teknisk Ukeblad skal Kongsbergs del av avtalen være verdt 5,6 milliarder kroner – den største enkeltstående kontrakten i selskapets historie. Våpensalget faller ikke i god jord hos seniorforsker Nicholas Marsh ved Prio:

– Jeg synes det er problematisk med våpeneksport til regimer som ikke respekterer menneskerettighetene og ikke er demokratiske, på grunn av de politiske signalene det sender, sier Marsh til Vårt Land.

Reglene for norsk våpeneksport tilsier at det ikke skal tillates salg av våpen til områder hvor det er krig eller krig truer. Qatar rammes således ikke av denne regelen, men Marsh mener likevel at Norge med dette sender et signal om at regimet er akseptabelt.