Dronetiltalt russer dømt til 90 dagers fengsel

NTB

En russisk mann på 34 år er dømt til fengsel i 90 dager for å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.

Mannen sto tiltalt i Hordaland tingrett for brudd på sanksjonsforskriften som forbyr russere å fly i Norge. Onsdag ble han dømt, melder Bergens Tidende.

Aktor ba om en straff på 120 dagers fengsel, men retten kom fram til at 90 dager holdt. Hans advokat ba om full frifinnelse.

Mannen har erkjent å ha fløyet drone for å fotografere norsk natur, men har sagt at han ikke visste at det var forbudt.