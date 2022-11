Kystvakten slår alarm om mangel på folk – Gram sier bemanningen er god

NTB

Kystvaktsjef Oliver Berdal sier at han mangler 30 årsverk. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) svarer at Kystvakten er «godt oppsatt med personell».

Nylig ble det første av tre kystvaktskip i Jan Mayen-klassen døpt ved verftet Vard Langsten i Tomrefjorden. Senere kommer det ytterligere 12 skip. Kystvaktsjef Oliver Berdal sier situasjonen er prekær hvis man ønsker å seile alle 15 fartøy.

– Vi har ikke tilstrekkelig årsverk nå til å seile den fremtidige strukturen vi har fullt ut. Akkurat nå har vi mannskap til å seile det vi har. Men om 16 måneder har vi innfaset alle tre skip i Jan Mayen-klassen. Da vil vi mangle tilsvarende én besetning, sier han til Forsvarets forum.

Berdal sier videre at dette ikke bare handler om Kystvakten, men om årsverk totalt i Forsvaret, og at dette er noe de har tatt opp i lengre tid i ulike kanaler. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram står på at bemanningen er god.

– Gjennomgående er Kystvakten godt oppsatt med personell. Det er god tilgjengelighet og stabilitet i bemanningen. En turnus gjør at dette kan driftes på en god måte, og der er Kystvakten godt stilt, sier han.