Farevarsler landet rundt – pass opp for flom, snø, skogbrann og skummel vind

NTB

Det er meldt gult farevarsel for flom, regn og snø, kraftig vindkast og skogbrannfare i tiden fremover. Nesten hele Norge er berørt.

Nedbøren skal fortsette på Sør- og Østlandet, mens Vestlandet har sterk vind i vente. Mange steder i Nord-Norge har de sett sola for siste gang i år.

I Midt-Norge ser det ut til å bli fint turvær, men her er det viktig å ikke fyre opp bål.

Skummel vind i Midt-Norge

Der det ikke ligger snø, er det fare for gress- og lyngbrann. Det er sendt ut farevarsel i ytre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Det blåser jevnt og trutt fra sørøst. Dette er en skummel vind. Starter det å brenne nå, vil vinden være som bensin på bålet, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt til NTB.

Farevarslet gjelder fram til det kommer nedbør av betydning. Mot slutten av helgen og starten av neste uke er det en liten sjanse for nedbør, men den vil ikke gjøre mye ut av seg.

Flomvarsel på Sør- og Østlandet

Det vil fortsette å komme nedbør mange deler på Sørlandet og Østlandet. Meteorologisk institutt varsler mye regn i deler av Telemark og Agder.

– Temperaturen vil stige på Sør- og Østlandet. Mildværet vil være med på å smelte all snøen som har kommet den siste tiden. Det vil nå komme en del regn. Dette vil føre til at snøen blir spist opp og at det blir et «nullføre», sier Løvdahl.

Det er meldt en god del nedbør de neste dagen fra Sørlandet og inn mot fjellet vest for Oslofjorden og Mjøsa.

Kjør etter forholdene

– Det er store forskjeller innad i Oslo. Langs fjorden er det plussgrader og bart, mens oppe i høyden er det snø. Tendensen er at det blir mildere.

Det vil fortsette å komme en del nedbør jevnt framover. For det meste vil det bli regn og sludd, men i høyden kan det bli sludd og snø.

– Det har vært trøbbel med glatte veier. Sjokket har lagt seg litt nå, og fremover vil føret ligge på omring null grader. Kjør etter forholdene. Vær obs på at du vil møte på snø om du skal nordover, sier meteorologen.

Vindfullt og mulighet for fine solnedganger

På Vestlandet er det vinden som vil ta på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftig vind for deler av Rogaland og Hordaland.

– Vinden vil roe seg til helgen, men ta seg opp igjen etter det. Vinden kommer fra sørøst. Det vil komme flere skyer. Dette kan føre til fine solnedganger i vest, forteller Escobar.

«Fargetiden» inntreffer i Nord-Norge

I Nord-Norge ser det ut til at det vil bli mer av det fine været som har vært. Fralandsvind gjør at kysten stort sett får klarvær, men det kan bli noe varierende på vidda og i grensetraktene.

– Flere steder kommer stadig inn i mørketiden, eller som vi liker å si, fargetiden, sier Løvdahl.

Mørketiden startet offisielt den 27. november.

– Utover neste uke skjer det ingen store endringer. Det vil bli relativt kaldt, men ikke beinkaldt, sier meteorologen.