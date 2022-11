TV 2 felt i PFU etter meldinger fra journalist Fredrik Græsvik

NTB

TV 2 har blitt felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter en klage fra finansmannen Eirik Furuseth om det han oppfattet som truende meldinger fra en journalist.

TV 2 er felt på de tre punktene 2.2 (om å verne om sin uavhengighet), 3.3 (om premissene for kontakten med kilder) og 3.9 (om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet) i Vær varsom-plakaten.

TV 2 ble også klaget inn på punkt 4.13 (om å rette feilaktige opplysninger så fort som mulig), men utvalget mente saken ikke ble omhandlet av det punktet da det ikke var snakk om en publisert sak.

– Stygg sak

Utvalget var tidlig enige om at TV 2 hadde brutt god presseskikk, og viste også forståelse for at Furuseth hadde opplevd situasjonen som ubehagelig, skriver Journalisten. Flere mente det var tydelig at Græsvik brukte sin posisjon som journalist i TV 2. De så seg enige i klagers beskrivelse om at hele TV 2s tyngde lå bak henvendelsen.

– Jeg mener dette er en ganske stygg sak, sa representant for allmennheten Ingrid Rosendorf Joys.

Bakgrunnen for klagen var at i kjølvannet av masseskytingen i Oslo 25. juni publiserte Furuseth et innlegg på Facebook hvor han kritiserte TV 2s dekning av angrepet.

TV 2-journalist Fredrik Græsvik sendte deretter flere meldinger til Furuseth hvor han blant annet beskyldte Furuseth for rasisme og homohets. Græsvik skrev i meldingene at han vurderte å lage en sak. Deretter sendte journalisten en epost til Furuseths arbeidsgiver med forespørsel om intervju om Furuseths angivelige meninger.

Beklaget

Furuseth mener at han har blitt utsatt for maktmisbruk og trakassering fra en mektig medieaktør. Både TV 2 og Græsvik beklaget hendelsen i etterkant.

TV 2 påpekte i sitt tilsvar til klagen både at de har beklaget, offentlig og direkte til klager, og at meldingene ville utgjort et brudd på Vær varsom-plakaten dersom Græsviks opptreden og premisser for meldingene var initiert av TV 2s redaksjon – noe det ikke var.

Utvalget mener på sin side at det er helt normalt at journalister tar initiativ uavhengig av redaktør og redaksjon, og at det ville vært krevende om enhver journalist skulle måtte få svar fra sin redaktør og redaksjon før de henvender seg til kilder.

Som ventet

Administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 sier til Kampanje at fellelsen i PFU var som ventet.

– I denne saken har vi beklaget offentlig og personlig til Furuseth. Det er ikke slik vi skal jobbe i TV 2. PFU er en klageinstans som er der for å brukes. At vi nå også felles i PFU, er bare rett og rimelig. Denne saken har vi tatt alvorlig fra vi ble oppmerksomme på den, og vi kommer til å gjenta beklagelsene vi har formidlet, sier han.

– Har dette fått konsekvenser for Fredrik Græsvik?

– Hvilke konsekvenser det får for Græsvik, tar vi internt, men et såpass alvorlig feiltrinn får også konsekvenser.