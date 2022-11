Over 1.000 uten strøm i Agder etter snøfall

Tung, våt snø bøyer trær over linjene. Foto: Agder Energi Nett / NTB

NTB

På grunn av den tunge snøen i Agder er det fortsatt 1.029 strømkunder uten strøm onsdag morgen. I lavlandet har det meste av snøen gått over til regn.

I de tidlige morgentimene var tallet nede i et par hundre, men det har steget igjen i 9.30-tida. Litt før klokken 11 opplyser Agder Energi til NTB at det er rundt 1.000 som er berørt av en feilsituasjon.

– Antallet varierer litt, og vi feilretter stadig. Men vi opplever at det dukker opp nye feil, sier pressevakt May Britt Risbruna i Agder Energi til NTB. Hun sier en ny feil på Tromøy i Arendal har ført til at antallet har steget igjen.

– Det er veldig vanskelig å svare på når feilene vil være rettet. Innover i landet er det tung snø og vanskelig framkommelighet. Det er mange montører ute som vil fortsette å jobbe til feilene er rettet, fortsetter Risbruna.

Tirsdag kveld var over 2.000 husstander uten strøm.

NVE har sendt ut gult farevarsel for flom for deler av Sørlandet, fra Lindesnes til Telemark.

– Tirsdag kom det en del snø i området, utover onsdag og torsdag ventes etter hvert regn opp til 400 til 800 meter over havet, skriver NVE i farevarselet.

Det er også sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Agder og Østlandet.

– Fra onsdag formiddag til torsdag ettermiddag ventes opp mot 10 til 20 centimeter snø. Temperaturen vil bli gradvis noe stigende, heter det.