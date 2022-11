20-åring døde av nytt narkotisk stoff

NTB

I midten av oktober døde en 20 åring fra Nedre Romerike av en overdose protonitazen, et nytt og svært potent syntetisk opioid som er sterkere enn fentanyl.

Det opplyser Øst politidistrikt på sine Facebook-sider.

Politiet er bekymret for at folk kan få i seg stoffet uten at de er klar over hvor sterkt det er. Selv en liten dose kan være livstruende.

Oslo universitetssykehus (OUS) advarte mot protonitazen tidligere i november. Stoffet er ikke påvist i Norge tidligere, men er nå påvist i flere tilfeller, opplyste sykehuset.

– Protonitazen er et syntetisk opioid som ikke er i klinisk bruk, men som selges illegalt. Det er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans, advarte Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin.

CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av skader som skyldes særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer