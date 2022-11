NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 23. november.

Forsvarsministre diskuterer sikkerheten rundt Nordsjøen

Medlemslandene i Northern Group møtes om bord på hangarskipet HMS Queen Elizabeth. Northern Group er et sikkerhets- og forsvarsforum som fokuserer på sikkerhet i regionen rundt Nordsjøen. Forsvarsminister Ben Wallace fra Storbritannia og vår egen forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er blant dem som er om bord i skipet, som ligger til kai i Oslo.

Tengs-befaring

Haugaland og Sunnhordland tingrett skal på befaring i Kopervik og på åstedet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. I går var de kriminaltekniske undersøkelsene av åstedet, og muligheten for at dette kan ha blitt forurenset, et sentralt tema.

Kronprinsen møter politisk ledelse i Kenya

Kronprins Haakon er i Kenya sammen med kronprinsesse Victoria av Sverige. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og en næringslivsdelegasjon er også med. I dag møter de Kenyas øverste politiske ledelse. De to kongelige skal også åpne et norsk-svensk næringslivskontor.

Høyesterettsavgjørelse om skotsk folkeavstemning

Storbritannias høyesterett kommer med en avgjørelse om Skottland kan holde en folkeavstemning om uavhengighet uten godkjennelse fra den britiske regjeringen. Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon har sagt at det skal holdes en ny avstemning om uavhengighet i oktober neste år.

Fotball-VM fortsetter

Det spilles i dag fire kamper i verdensmesterskapet i fotball i Qatar. Tyskland møter Japan klokka 14.00, Spania møter Costa Rica klokka 17.00, Marokko møter Kroatia klokka 11.00 og Belgia møter Canada klokka 20.00.