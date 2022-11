NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Bolsonaro bestrider valgresultatet



Jair Bolsonaro bestrider tapet i Brasils presidentvalg og ber valgmyndighetene om å skrote stemmer som er gitt via de fleste av landets elektroniske stemmemaskiner. Bolsonaros advokater viser til en programvarefeil som uavhengige eksperter nyhetsbyrået AP har snakket med, sier ikke har noe med gyldigheten av valgresultatet å gjøre.

Om stemmene skrotes, vil Bolsonaro stå igjen med 51 prosent av de gjenværende stemmene, og dermed bli gjenvalgt, sa Marcelo de Bessa, advokaten som leverte inn klagen på presidentens vegne, tirsdag.

Mange har fått igjen strømmen i Agder

Over 2.000 husstander i Agder var uten strøm på grunn av tung snø i går. Størst var problemene i Iveland, der over 300 abonnenter var strømløse, og i Vennesla, der 1.680 husstander var rammet.

Ved 5.30-tiden i natt var tallet på kunder uten strøm nede i 104, ifølge oversikten til Agder Energi. Fortsatt er det ventet mye nedbør i dagene som kommer.

Støre langt nede på måling

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) scorer tredje dårligst i popularitet blant lederne i 22 land i en ny undersøkelse. Ifølge Aftenposten svarer 24 prosent at de er svært eller litt fornøyd med jobben Støre gjør. 71 prosent er litt eller svært misfornøyd, mens 5 prosent ikke har gjort seg opp en mening.

Kun Tsjekkias statsminister Petr Fiala og Sør-Koreas president Yoon Seok-youl scorer lavere av statslederne som er omfattet av undersøkelsen, som er utført av Morning Consult.

Studie: Vaksine stopper ikke langcovid

En ny norsk studie konkluderer ifølge Aftenposten med at koronavaksiner er «fantastisk effektive» mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, noe også mange andre studier har vist. Når det gjelder langcovid, er funnene noe annet.

– Vaksiner beskytter veldig dårlig mot long covid. Det er egentlig veldig overraskende. Det er litt beskyttelse, men det er triste greier, sier lege og forsker Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus.

Mange skadd etter jordskjelv nordvest i Tyrkia

Minst 22 personer er skadd, én av dem alvorlig, etter at et jordskjelv rammet det nordvestlige Tyrkia tidlig i dag morges. Skjelvet hadde styrke på 5,9 og episenteret var i landsbyen Golkaya i provinsen Düzce, rundt 20 mil øst for Istanbul, ifølge landets myndigheter.

Man kunne kjenne det både i Istanbul og i hovedstaden Ankara. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at styrken faktisk var på 6,1, og at episenteret var på 10 kilometers dyp rundt 17 mil øst for Istanbul. Myndighetene kartlegger stadig skadeomfanget.

Palestinsk 16-åring skal være drept av israelske sikkerhetsstyrker

Israelske sikkerhetsstyrker drepte en palestinsk 16-åring tidlig i dag morges under et raid på den okkuperte Vestbredden, ifølge det palestinske helsedepartementet. Departementet sier at 16 år gamle Ahmed Shehada døde etter å ha blitt skutt i brystet. Fire andre palestinere ble såret i raidet i byen Nablus, en av dem alvorlig, heter det videre.

Samtidig har palestinere holdt igjen liket til en sivil israeler som døde i en bilulykke i byen Jenin nord på Vestbredden, ifølge lokale medier. AFP får opplyst at det er en væpnet gruppe som har liket.

Minst 14 drept i to angrep i Burkina Faso

Minst 14 mennesker er drept i to separate jihadistangrep nord i Burkina Faso, ifølge lokale kilder og sikkerhetskilder.

– Væpnede personer angrep landsbyen Safi tidlig mandag, sier en sikkerhetskilde til nyhetsbyrået AFP i natt. AFP skriver videre at VDP-militsen, som støtter landets militære, mistet åtte soldater. Også en lokal kilde opplyser om angrepet. Sikkerhetskilden sier videre at seks sivile ble drept i et annet angrep i nærheten av Markoye.