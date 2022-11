Ingen pågrepet etter Furuset-skyting – politiet leter etter én eller flere gjerningspersoner

Fungerende leder for drapsseksjonen i Oslo politidistrikt, Ingebjørg Hansen.

NTB

Politiet leter etter én eller flere gjerningspersoner etter skyteepisoden på Furuset. En mann er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

– Saken etterforskes som drapsforsøk, sa fungerende leder Ingebjørg Hansen for drapsseksjonen i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Politiet fikk melding fra vitner om hendelsen klokken 12.20. Da hadde en mann blitt skutt ved Furuset kirke, dit han ankom i drosje. Den samme drosjen kjørte ham videre til Ikea Furuset – en tur på rundt fem minutter. Der ble han ble tatt hånd om av politi og helsepersonell, opplyste Hansen.

Mannen som ble skutt, er noe kjent for politiet fra før, men overfor TV 2 ønsker ikke Hansen å utdype på hvilken måte de kjenner til ham.

– En alvorlig sak

På pressekonferansen sa Hansen at det trolig er en relasjon mellom offeret og gjerningspersonen, og at det dermed ikke er snakk om et tilfeldig offer. Drosjesjåføren, som har status som vitne, er tatt inn til avhør – mens bilen er sendt til krimtekniske undersøkelser.

– Det var også andre vitner på stedet, og videoer skal hentes inn, sa Hansen, som ber om at folk som har opplysninger i saken, melder seg.

Politiet jobber intenst med blant annet avhør av vitner, kriminaltekniske undersøkelser og innhenting av elektroniske spor.

– Dette er en alvorlig sak. Skyting i det offentlige rom ønsker vi å oppklare snarest mulig, sier Hansen.

Barnehagebarn ble vitner

Ved Ikea fikk mannen livreddende førstehjelp, bekreftet operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt.

Området rundt Ikea ble etter hvert frigitt, og bilen mannen ble funnet i, ble tauet inn.

Ved Furuset kirke, der skytingen fant sted, ble en gruppe barn og noen ansatte i en barnehage like ved vitne til hendelsen, opplyser kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen i bydel Alna til VG.