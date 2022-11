Medier: Stortingets kontrollkomité ber om hemmeligholdt Nav-rapport

NTB

Stortingets kontrollkomité har bedt om å få utlevert en rapport fra 2014 som slo fast at eksportforbud for trygd var ulovlig.

Det skriver Dagbladet og VG.

Dette skjer på initiativ fra SV, som fikk flertall for forslaget under tirsdagens møte i komiteen. Tidligere i november kom det fram at deler av rapporten er sladdet. Den interne trygdeutredningen i regjeringen slo fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det fantes rom for unntak.

Det skal ikke være snakk om offentliggjøring av hele rapporten, men at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité får innsyn i den.

– Trygdeskandalens store alvor gjør at vi må være sikre på at Stortinget virkelig har snudd hver stein for å komme til bunns i årsakene. Det er veldig gledelig at et så stort flertall nå ber om å få dokumentet, det gir stor tyngde til vår forespørsel om innsyn, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

– Vi folkevalgte kan ikke tolerere at sannheten holdes skjult for oss, bare fordi den er ubehagelig for de ansvarlige. Denne rapporten har ligget som en skjult verkebyll i det norske folkestyret i 8 år. Hvis Solberg-regjeringen visste at Nav ikke kunne kreve at trygdede oppholdt seg i Norge, og holdt dette skjult for Stortinget i flere år, er det graverende for hele demokratiet vårt, sier Rødts representant i komiteen, Seher Aydar.