Kvinne nekter straffskyld etter at hund drepte barn

NTB

Kvinnen i 50-årene som eide rottweileren som drepte en halvannet år gammel gutt i juni 2021 vil nekte straffskyld når rettssaken starter mandag.

– Hun vil svare nei på på skyldspørsmålet i begge tiltalepostene. Både med tanke på uaktsom forvoldelse av død og for å ha latt hunden være løs uten at den var forsvarlig inngjerdet, sier advokaten hennes, Jens-Henrik Lien, til TV 2.

Hendelsen skjedde i Brumunddal en helg i juni 2021. Hun hadde barnet, en nær slektning, på besøk i sitt hjem. Hun skal ha latt en rottweiler og en golden retriever gå løs i hagen, med åpen verandadør inn til stua. Mellom veranda og stue hadde hun satt opp en provisorisk grind.

Gutten fikk være alene i stua, og rottweileren kom seg gjennom grinda. Den beit gutten i hodet og kroppen flere ganger, og gutten døde på stedet av skadene. Begge hunder ble avlivet på stedet.

Lien sier eventuelt straffeansvar ikke er det viktigste for kvinnen.

– Det bør retten ta stilling basert på kvinnens forklaring. For henne er dette en ekstremt belastende sak og et ekstremt tap. Da blir det av mindre betydning hvordan retten ser på det strafferettslige, sier han.

Statsadvokaten sier de forstår at situasjonen er vanskelig og belastende for kvinnen, men at det likefullt er begått en alvorlig straffbar handling. I tillegg peker man på flere tidligere hendelser rundt kvinnens hundehold.