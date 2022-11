Person omkom i frontkollisjon mellom personbil og lastebil ved Gjøvik

NTB

En person mistet livet da en personbil og en lastebil frontkolliderte på riksvei 4 nord for Gjøvik tirsdag.

Det var føreren i personbilen som omkom i ulykken, og personen var alene i bilen. Føreren av lastebilen fremstår som uskadd, men blir tatt hånd om av helse, opplyser operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Veien er grei og oversiktlig. Ulykken skjedde i en høyresving i nordgående retning, sier Øverås.

De pårørende er varslet og det blir satt inn kriseteam.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 09.09. Den fant sted cirka fire kilometer nord for Gjøvik i en 80-sone.

Operasjonslederen opplyser at krimteknikere er på vei til stedet for å undersøke hendelsesforløpet og hva som er årsaken til ulykken. Veien forbi ulykkesstedet vil være stengt en stund fremover. Personbiler må kjøre om via fylkesvei 2410, mens for tunge kjøretøy er omkjøring via E6.

