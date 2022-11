Lyngbrann i Alver slukket – askekaster i avhør hos politiet

NTB

Flere hus ble evakuert da det begynte å brenne i terrenget på Manger i Alver kommune. Brannen er nå slukket, og politiet avhører en mistenkt mann.

– En mann er mistenkt for å ha kastet ut noe aske fra peisen. Han er i avhør på stedet. Han har vel trodd at dette skulle gå greit. Det er ingen mistanke om at han har gjort dette med vilje, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Brannen er nå slukket og det pågår etterslukking.

Bergensavisen skrev at flammene var cirka 200 meter unna nærmeste bolig. Beboerne i et nærliggende hus evakuerte seg selv, og etter hvert ble flere hus evakuert.

– Det ser ut som at vi har kontroll. Vindretningen er positiv for vår del, sa brannsjef Karl Romarheim ved Nordhordland brann og redning i 0930-tiden.

Brannen oppsto i området ved Langhøyane ved Manger. Det var fare for spredning til boliger dersom vinden hadde snudd. Brannen ble meldt klokka 8.37.