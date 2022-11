Norskeid oljeselskap dømt for uaktsomhet i Australia

NTB

En australsk domstol har dømt den norskeide virksomheten DOF Subsea Australia for uaktsomhet etter en alvorlig dykkerulykke i 2017.

Det var den australske staten som åpnet sak mot selskapet etter en granskning av ulykken, skriver Stavanger Aftenblad.

Selskapet ble i slutten av oktober dømt på tre punkter for ikke å ha sørget for at helsen og sikkerheten til oljearbeiderne ble ivaretatt på en god måte.

I 2017 skulle dykkere fra DOF Subsea Australia gjennomføre et rekorddykk på 272 meter utenfor Australias kyst for å reparere en rørledning. Fem dykkerne fikk så store skader at de aldri mer kan jobbe som dykkere. Flere pådro seg også hjerneskader. Dette skjedde blant annet på grunn av for kort dekompresjonstid – altså tiden de brukte på å komme tilbake til overflatetrykk.

I rettssakene har det kommet fram at den andre av de to gruppene med dykkere fikk beskjed om at de skulle ha saktere dekompresjonstid, på grunn av dårlige erfaringer hos den første gruppa. I realiteten ble hastigheten økt. Tre av dykkerne ble tilkjent flere millioner i erstatning allerede i februar 2021.

Selskapet vil endelig bli dømt neste år, og det ligger an til en bot.

DOF Subsea har vært tilbakeholdne med å kommentere hendelsen. Talsmann John Burnham for selskapet sier de anerkjenner domstolens avgjørelse og understreker at sikkerhet for ansatte og entreprenører er selskapets høyeste prioritet.