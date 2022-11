Forbrukerrådet og Elbilforeningen vil ha kortbetaling på ladestasjoner

For å sikre trygg og kontaktløs betaling på ladestasjoner, vil Forbrukerrådet og Elbilforeningen kun at kunder betaler med kort. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Forbrukerrådet og Elbilforeningen tar til orde for at betaling på alle offentlige hurtig- og lynladere til elbil skal skje via kontaktløs kortbetaling.