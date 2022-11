Enormt hangarskip i Oslo: – Håper folk i Norge blir beroliget av at vi er her

NTB

Flaggskipet i den britiske marinen er i Oslo denne uka. Britene vil både vise styrke og diskutere hvordan kritisk infrastruktur i Nordsjøen kan sikres.

Det gigantiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth er som en flytende by. Skipet tar 1.600 personer, opp mot 40 luftfartøy og er spesialbygget for F-35-jagerfly. Det er første gang et så stort krigsskip har vært i Oslo.

– Vi er her for å demonstrere vilje. Vi viser at vi tar våre forpliktelser overfor Nato på alvor, og at vi er en av nasjonene med et forsvarsbudsjett som gjør at vi kan ha en slik evne, sier flaggkommandør Angus Essenhigh til NTB.

– Jeg håper at folk i Norge blir beroliget av at vi er her. Vi er her og viser solidaritet i en utfordrende problemstilling, en som dere har levd med i mange år. En som jeg tror resten av verden våkner opp til nå, sier han.

– Deler bekymringer

Essenhigh leder hangarflåtegruppen i den britiske marinen. Det arbeidet utfører han fra flaggskipet som nå er i Oslo.

– Vårt budskap her er samarbeid. Vi er partnere i Nato, og vi er partnere her i nord, der våre forsvarsministere skal møtes denne uken. Vi er glade for at vi kan være vert for slike møter her om bord, sier Essenhigh.

– Vi vil jobbe enda tettere sammen og bygge videre på det sterke forholdet vi har, sier kommandør Ian Feasey som er kaptein på HMS Queen Elizabeth.

– Alle land i Europa er bekymret for den russiske aggresjonen. Vi deler vårt syn på denne regionen med Norge og deler bekymringer. Vi forstår at det er mange forskjellige måter vi kan operere sammen på for å forsvare og styrke vår betydning i denne regionen, sier Feasey.

Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace kommer til Oslo onsdag for å møte sine nordiske kolleger om bord i flaggskipet. Der blir ett av temaene blant annet hvordan infrastrukturen i Nordsjøen kan forsvares.

Mener de gir valuta for pengene

Den siste tiden har også Norges olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen fått økt beredskap. Norge er Europas største leverandør av gass. Sabotasjeangrep på Nord Stream-rørledningene mellom Russland og Tyskland gjør at spenningen er høy.

– Vi har vært klar over det i lang tid i forsvaret at disse kritiske, nasjonale infrastrukturene er sårbare. Men vi har sett den siste tiden hvordan gassrørledningene i Baltikum er utsatt for sabotasje, uten at vi vet hvem det er, eller at rapportene om det er ute ennå, sier Essenhigh.

– Begge nasjonene våre har kritisk infrastruktur i Nordsjøen. Alt vi kan gjøre for å berolige næringen om at vi tar sikkerheten rundt rørledningene på alvor, er godt brukte penger fra vår side, sier han.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljerte planer, men vi har et sterkt operasjonelt samarbeid. Vi har felles prosedyrer og taktikker som vi bruker i denne delen av verden, sier Feasey.

– En del av det er å beskytte infrastruktur, som er like viktig for Storbritannia som for Norge. Vi er avhengig av Norge når det gjelder olje og gass. Det er strømledninger mellom våre land. Så det er i vår felles interesse å utvikle forsvaret av nasjonal infrastruktur, sier kapteinen.

– Vil jobbe tettere sammen

Essenhigh sier at samarbeidet med Norge og det norske forsvaret er veldig godt. Samtidig sier han at det er spennende å være på det største krigsskipet som har anløpt Oslo.

– Vi var ikke klar over det før vi kom. Men det er flott å være her og få ligge rett ved siden av festningen, det er et privilegium, sier han.

Feasey sier han håper samarbeidet mellom Norge og Storbritannia skal bli enda tettere.

– Vi er her for å bygge videre på det sterke samarbeidet vi har med Norge. Vi vil jobbe enda tettere sammen og bygge videre på det sterke forholdet vi har, sier han.

Som flaggskipet i den britiske marinen råder Feasey over slagkraft få i nordområdene kan måle seg med.

– Det handler ikke bare om skipet. Hangarskipet er midtpunktet, men vi er ofte en gruppe på ti skip, muligens også med ubåter, som kan utøve makt i et stort område. Dette skipet er bare midtpunktet i en bredere styrke som har et regionalt aspekt, sier han.

Liten by

Om bord er det lett å gå seg bort. Trange ganger, bratte stiger og et jevnt over likt landskap fører til det. Ingen i norsk presse fikk ha med seg mobiltelefoner eller kameraer på omvisningen av de mer hemmelige delene av skipet.

På topp er det en rullebane og to tårn som stiger opp. Det ene er flytårnet, det andre er brua på skipet. Herfra holder kommandørene tett kontakt. Skipet kan gå i opp mot 30 knop, men går sjelden i over 20. Skal fly lette, må det legge seg korrekt i vinden.

Det er også et krigsskip med store mengder eksplosiver. De blir fraktet opp via spesialkonstruerte heiser. Hvis noe går galt, er det egne hull i gjerdene der bombene kan kastes i vannet før de går av.

– Fantastisk

Fenrik Honor Bennett har tjenestegjort på flaggskipet i fem måneder. Hun skal snart opp til prøve og forklarer hva som er spesielt med å tjenestegjøre på et av verdens største marinefartøy.

– Å finne fram er mye vanskeligere enn på et mindre skip. Å få tak i folk. Men vi har epost og telefoner, så det gjør det lettere. Det er mye mer komfortabelt om bord her enn på et mindre skip. Vi har store lugarer, TV-er og slikt, sier Bennett til NTB.

– Det er fantastisk å være her. Det er et privilegium å få tjenestegjøre om bord. Bare det å få se jagerflyene og helikoptrene om bord. Det blir aldri gammelt. Hun er et nytt skip, og hun gjør meg stolt over marinen, sier hun.

Livet om bord beskriver hun som å være del av et lite lokalsamfunn.