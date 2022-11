NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 22. november.

Stortinget med avgjørelse om skattekrav

Det er varslet at Stortingets presidentskap vil holde møte der det blant annet avgjøres hvordan institusjonen skal forholde seg til et stort skattekrav fra Skatteetaten. Skatteetaten mener Stortinget har betalt for lite i arbeidsgiveravgift og har dessuten ilagt institusjonen tilleggsskatt. Beslutningen dreier seg om hvordan Stortinget som institusjon skal forholde seg til dette.

Kronprinsen besøker Kenya

Kronprins Haakon reiser til Kenya sammen med kronprinsesse Victoria av Sverige. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og en næringslivsdelegasjon er med. På programmet i dag står møte med Kenyas øverste politiske ledelse og deltakelse på et stort næringslivsseminar. Kronprins Haakon og kronprinsesse Victoria skal også blant annet åpne et felles norsk-svensk kontor for næringsfremme og besøke en gård.

Støre besøker Sunnfjord

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøker Sunnfjord kommune i Vestland fylke og skal blant annet åpne Jølstra kraftverk. Han skal også til Bua Sunnfjord, en sentral der en kan låne utstyr gratis, og møte flyktninger fra Ukraina som benytter seg av ordningen.

Høyre med alternativt statsbudsjett

Høyre legger fram sitt alternative statsbudsjett på Månefisken i Oslo. Partiets 1. nestleder Henrik Asheim, finanspolitisk talsperson Helge Orten og helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen skal innlede.

Nye prognoser for verdensøkonomien

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) publiserer globale økonomiske prognoser klokka 11 i dag.

Fotball-VM fortsetter

Det spilles i dag tre kamper i verdensmesterskapet i fotball i Qatar. Argentina møter Saudi-Arabia klokka 11.00, Danmark spiller mot Tunisia klokka 14.00 og Mexico møter Polen klokka 17.00.